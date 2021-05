Thomas Müller en Mats Hummels mogen zich opnieuw Duits international noemen en mogen mee naar het EK

De 31-jarige Müller (100 caps) en 32-jarige Hummels (70 caps) waren jarenlang sterkhouders bij de Duitse nationale ploeg en veroverden de wereldtitel in 2014 in Brazilië. Maar in het najaar van 2018, in de nasleep van een mislukt WK in Rusland, besloot Löw het duo, net als Jérôme Boateng, niet meer op te roepen en zijn selectie te verjongen. Dat bracht niet het verhoopte succes tot dusver, en de druk op de bondscoach nam toe om Müller en Hummels, wel nog belangrijk bij hun clubs, weer op roepen.

De troepen van Löw nemen het in de loodzware EK-poule F op tegen wereldkampioen Frankrijk (15 juni), titelverdediger Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Al deze wedstrijden staan in de Allianz Arena in München op de planning.