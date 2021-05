EK ZWEMMEN. Valentine Dumont bereikt halve finales 200m vrij, Belgische mannen plaatsen zich voor finale 4x200m vrije slag

Valentine Dumont tikte in de zesde reeks aan als tweede, in een tijd van 1:59.09. De 20-jarige Dumont heeft op de afstand het Belgische record in handen (1:58.29). Kimberly Buys zwom in de derde reeks naar de derde plaats met een tijd van 2:02.49. Haar persoonlijke record bedraagt 2:01.12. Ook Lana Ravelingien kwam in deze reeks uit en eindigde net een plaatsje hoger als tweede (2:02.45). Lotte Goris was aan zet in de vijfde reeks en eindigde hierin als tiende en laatste (2:01.40) - wel met een merkelijk betere tijd dan Ravelingien en Buys.

De Tsjechische Barbora Seemanova tekende voor de snelste tijd van de reeksen (1:58.25). Dumont eindigt in de totaalstand als zevende en mag naar de halve finales (met zestien). Goris werd 29e, Ravelingien 35e en Buys 37e (op 66).

De halve finale volgt later woensdag om 19u33, de finale staat donderdag (19u02) op de planning.

Belgische mannen naar finale 4x200m vrije slag

De Belgische mannen hebben zich woensdagvoormiddag op het EK langebaan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest geplaatst voor de finale van de 4x200 meter vrije slag.

Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester zwommen in de tweede reeks naar de vierde plaats in een tijd van 7:13.19. In de totaalstand eindigen ze als achtste, wat net volstaat voor een finaleticket. Het Britse kwartet was in de reeksen het snelste in 7:08.58. De finale volgt later woensdag (19u50).

Het Belgische record op de 4x200 meter vrije slag staat sinds mei 2016 op 7:08.28. Louis Croenen, Glenn Surgeloose, Dieter Dekoninck en Pieter Timmers tekenden toen in Londen voor de toptijd.