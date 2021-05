Na een dagje welverdiende rust krijgen de renners geen hapklare brok voorgeschoteld in de Giro. Rit 11 neemt het peloton 162 kilometer mee door Toscane, waarvan 35 kilometer op onverharde grindstroken. In 2010 leverde dat nog een epische etappe op en ook de vergelijking met de Strade Bianche is snel gemaakt. Krijgen we vandaag evenveel spektakel te zien? Volg het hier LIVE!