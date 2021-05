Hasselt/Bilzen

Vijf maanden cel is het verdict voor een 54-jarige met corona besmette vrouw die een zakdoek naar vijf agenten in Bilzen gooide. Daarnaast kreeg ze woensdag in Hasselt nog eens zes maanden cel omdat ze drie keer een taxi nam zonder te betalen. De vrouw liet een rekening van 380 euro achter.