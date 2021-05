Het hof van beroep in Gent moet oordelen over drie zaken waarbij de West-Vlaamse Nadine W. wordt vervolgd voor tal van onbetaalde etentjes. Het gaat om drie zaken waarin de geldigheid van het beroep moet worden onderzocht. In januari behandelde het hof al eens 74 zaken. Als het beroep geldig is, en het hof legt geen bijkomende straf op, komt de vrouw ten laatste op 7 december vrij.