Nootzaak ontvangt Handmade in Belgium-label

Het Lommelse voedingsbedrijf Nootzaak ontving zopas het Handmade in Belgium-label van Unizo Limburg. Het bedrijf is ontstaan vanuit het gevoel van noodzaak om natuurlijke voeding op de markt te brengen.

“Het HIB-label is een mooie beloning voor ons team dat bestaat uit diëtisten, diabetes-educatoren, een kok en een arts”, vertelt Elly Verhoeven. In 2020 startte Elly met ‘Nootzaak’. “Het aantal mensen met overgewicht, diabetes en andere welvaartsziekten blijft spectaculair stijgen. Daarop spelen wij in met een ruim gamma aan onder andere granola, noten, broodmix, crackers, pure chocolade zonder suiker, koekjesmix, zaden en pitten. Al onze producten zijn koolhydraatarm én artisanaal. Dat resulteert in minder hoge suikerpieken, die aan de basis liggen van verschillende welvaartsziekten.

Gezonde koolhydraten

De voordelen van onbewerkte plantaardig voeding zijn grondig bewezen. “En toch is het zo moeilijk om hier een gedragsverandering in te bekomen”, gaat Elly verder. “Bovendien zijn natuurlijke producten boordevol gezonde volwaardige koolhydraten en noten, zaden pitten zijn moeilijk te vinden. Uit noodzaak hebben we die producten dan zelf ontwikkeld en artisanaal bereid, zodat iedereen ‘koolhydraatanders’ op een natuurlijke manier kan eten.”

Elly en haar team zijn trots op het HIB-label dat ze ontvingen van Unizo. Daarmee plaatst Unizo ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. “Al onze producten zijn gezond, lokaal en artisanaal”, aldus Elly. “En iedereen, inclusief onze leveranciers, steekt er zijn hart en ziel in om tot die producten te komen. Gaande van Bakkerij Swinnen, die bleef experimenteren totdat het dé perfecte crackers- en broodmix had, tot Superroots, onze leverancier van Belgische cichoreiwortelvezel.”