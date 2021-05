Prinses Beatrice zwanger van eerste kind

De Britse prinses Beatrice is zwanger van haar eerste kind. Vorig jaar trouwde ze met Edoardo Mapelli Mozzi in een besloten ceremonie.

De Britse prinses Beatrice - dochter van prins Andrew en negende troonopvolger - en haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi verwachten hun eerste kindje in de herfst. Dat heeft Buckingham Palace zelf aangekondigd via Twitter. Het koppel is vorig jaar getrouwd in een besloten ceremonie, omdat de coronapandemie geen grote feesten toeliet.

Edoardo Mapelli Mozzi is een Italiaanse vastgoedmagnaat en zakenman. Beide families kenden elkaar al jaren. Beatrice leerde Mozzi beter kennen op het huwelijk van haar zus Eugenie.

(nba)