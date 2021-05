Het is een drukke ochtend aan het Urban Center langs de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. Nadat voorlopig bewindvoerder Annemie Moens gisteren officieel het faillissement van de vzw aanvroeg, worden vandaag de meubels weggehaald bij Let’s Go Urban. De rechtbank beslist weldra of ze de aanvraag tot faillissement goedkeurt.