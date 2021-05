Vooraf ingevulde aangifte is gemakkelijk, maar verraderlijk: hierop moet je letten

Dit jaar ontvangen 3.750.000 landgenoten een zogeheten ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’, een voorlopige belastingberekening op basis van de gegevens die de fiscus van hen kent. “Gemakkelijk, maar ook verraderlijk”, zeggen belastingspecialisten, want de fiscus kan zich vergissen of de info niet of te laat doorgespeeld krijgen. Het zou zonde zijn honderden tot zelfs duizenden euro’s fiscaal voordeel te laten liggen, toch?