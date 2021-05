“Datingapps geven het valse gevoel dat de vijver oneindig groot is: dat is hij niet”: relatie-experte Rika Ponnet over het leven als single

Dat we er met z’n allen geen evident jaar op hebben zitten, is een stevig understatement. Maar wat als je de pandemie als single doormaakte? Wat doen zo’n lockdowns en contactrestricties dan met een mens? We staken ons licht op bij onze expert, seksuologe en relatiebemiddelaar Rika Ponnet. “Ik heb echt al meer dan één iemand in mijn praktijk gehad die zei: Nog zo’n jaar en voor mij moet het niet meer.”