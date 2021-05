Dieven hebben een schuifraam opengebroken om binnen te dringen in een onbewoond huis aan de Lindeboomstraat in Kaggevinne. Zij doorzochten het hele huis van de bewoner die reeds enige tijd in een WZC verblijft. De buit is voorlopig onbekend. De inbraak is dinsdag door een familielid vastgesteld. (tb)