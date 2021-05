WZC Gerkenberg viert 100-jarige Giel Janssen

Zijn familie was al enkele maanden druk in de weer om 100 geschilderde houten bloemen te maken die op het grasveld gezet werden met zicht op de kamer van Giel. Op zondag kwamen zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen bubbelgewijs langs om hun pa, opa proficiat te wensen. Sommige van zijn kleinkinderen had Giel al meer dan een jaar niet meer gezien. Het werd een mooie en emotionele ontmoeting. Giel kreeg een comfortabele relaxzetel cadeau waarin hij hopelijk nog lang mag genieten.Op maandagvoormiddag kwam het bestuur van Okra langs met een cadeaumand en een certificaat om hun 100-jarig lid te feliciteren. Giel was zichtbaar blij met de aandacht en de mooie kaart. In de namiddag was het de beurt aan het woonzorgcentrum om Giel een warm en gezellig feest aan te bieden. Alle bewoners zaten al klaar om Giel in de feestelijk versierde zaal welkom te heten. Onder luid applaus en een veelbelovend verjaardagslied, gebracht door de Hitch Hikers, kon Giel plaats nemen aan de eretafel tussen zijn familie. Vervolgens werd er gespeecht door directeur Jos Geebelen, vrijwilligster Odile Neyens en door de burgemeester Liesbeth Vanderauwera. In de speeches werd het leven van Giel geschetst. Zijn zin in het leven, zijn doorzettingsvermogen, zijn liefde voor de natuur, zijn passie als hovenier in de tuinen van Dommelhof en zijn molenaarsbestaan. Maar ook zijn verdriet om het verlies van zijn echtgenote en zoon Jos. Als je het geluk hebt om 100 jaar te mogen worden in goede conditie zoals Giel, dan zijn er uiteraard ook zeer vele herinneringen om op terug te blikken en te mijmeren. Deze speciale gebeurtenis werd gevierd met tal van cadeaus, een lekkere tas koffie en een heerlijk stuk slagroomtaart met aardbeien, versierd met een foto van de jonge en van de iets oudere Giel. Niet alleen voor Giel, maar ook voor zijn familie en medebewoners, werd dit een onvergetelijk feest. Twee vaccinaties later en ondanks nog enkele coronaproof beperkingen, deed de gezellige sfeer iedereen duidelijk zeer veel deugd.