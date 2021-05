Make cocktails great again: zo maak je een Hillbillie

Omdat we niet altijd even subtiel zijn, presenteren we onze Hillbillie, eentje met karakter en kick. Perfect bij vettige snackjes, vooral op dagen dat je je echt van niets iets aantrekt – maar zo zou elke dag moeten zijn. Als het je toch iets te veel van het goede lijkt, kun je hem lichter maken door aan te lengen met bruiswater, hij blijft lekker!