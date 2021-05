12 maatregelen die een impact hebben op je belastingen: doe je voordeel met deze tips

Met alles samen 829 codes is de belastingaangifte 2021 (voor uw inkomsten en uitgaven van 2020) alweer wat ingewikkelder geworden. En daar zitten de coronamaatregelen van de verschillende overheden voor veel tussen. Eén troost: bijna acht op de tien belastingplichtigen hoeven op hun aangifte maximaal 20 codes in te vullen, voor vier op de tien zijn er dat zelfs hooguit tien. Toch kwijt u zich maar beter ernstig van uw taak, als u een belastingverhoging of een boete wil voorkomen.