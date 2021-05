Barilotto: waarom Sergio Herman zo dol is op dit kaasje

Ken jij barilotto al? Sergio Herman wel – en hij is er dol op. Dit is waarom het Italiaanse kaasje hoog op zijn favorietenlijstje staat.

Sergio Herman: “Barilotto is een van mijn favoriete kaasjes om een gerechtje finaal een boost te geven. Barilotto is een relatief nieuwe kaas die in Campania toch heel traditioneel van buffelmelk gemaakt wordt en die, net zoals andere soorten gezouten ricotta – dat wil zeggen, kazen gemaakt van overgebleven wei van de productie van andere kaassoorten – scherp doorsmaken. Het verschil zit hem in de textuur. De kaas smelt makkelijk op je tong en laat toch een fijn korrelige indruk na. Geraspt is deze mooie kaas net als in zijn vaste vorm heerlijk om naar te kijken. Elke keer dat ik zo’n kaasje vastpak, blijft het kicken. Je kan barilotto vinden bij delicatessenwinkels en de kaasboer, eventueel op bestelling. Kan je het nergens krijgen, vervang het dan door ricotta salata – geperste en gedroogde ricotta.”