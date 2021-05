Stad Beringen lanceert meertalige groeimeter

Schepen van Samenleven Hilal Yalçin is enthousiast over deze actie: “Meertaligheid is een troef. Als we kansen willen creëren voor onze kinderen, is taal een van de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen. Daarom willen we ouders graag ondersteunen bij een kwalitatieve talige opvoeding en de keuzes die ze maken bij meertalige opvoeding. Schepen van Samenleven Hilal Yalçin gaat verder: “Met initiatieven zoals deze erkennen we de diversiteit in onze stad en zetten we in op een kwalitatieve talige ondersteuning.”

Tips

“Om onze groeimeter voor te stellen, nodigen we de werkgroep meertaligheid, de partners van het Huis van het Kind, de lagere scholen uit Beringen en andere geïnteresseerden graag uit voor een openluchttentoonstelling op de voormalige site van de school de Horizon. Tijdens die activiteit kan men de leuke tekeningen van de groeimeter ontdekken, aangevuld met 10 tips om talig aan de slag te gaan met kinderen. Daarnaast stellen we ons werkboekje voor ouders voor en scheppen we duidelijkheid over enkele mythes rond meertaligheid”, aldus schepen Yalçin.

Stad Beringen heeft sinds 2018 een werkgroep opgericht rond meertalige opvoeding. Op regelmatige basis komen zij samen en organiseren zij acties zoals het ontwikkelen van deze groeimeter. Heb je interesse in het thema meertaligheid? Werk je met meertalige ouders of ben je zelf een meertalige ouder? Contacteer dan: meertaligheid@beringen.be. De openluchttentoonstelling is open van 11.00 tot 15.00 uur.