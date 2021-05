Sint-Truiden geeft duidelijk signaal tegen homofobie

Nog maar 31 jaar geleden op 17 mei 1990 schrapte de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. Wereldwijd wordt dan een sterk signaal gegeven tegen homohaat. Het stadsbestuur van Sint-Truiden neemt die dag eveneens enkele acties om het maatschappelijke probleem extra onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar wapperde de regenboogvlag weer op enkele plaatsen in de stad: aan het stadskantoor, het stadhuis op de Grote Markt, het Abdijplein en het Europaplein. De abdijtoren werd dan weer ’s avonds afwisselend in de kleuren van de regenboogvlag verlicht.

Permanent

Dit jaar werd er ook een permanent regenboogpad aangelegd aan de ingang van de Trudo sporthal. Hilde Vautmans, als schepen van diversiteit en gelijke kansen, mocht het pad officieel openen. Ook schepen François was aanwezig. “Op deze plaats passeren heel wat mensen. Het kleurrijke regenboogpad zal dan ook niet onopgemerkt blijven en elke voorbijganger een boodschap van verdraagzaamheid en respect voor holebi’s en transgenders geven”, aldus Vautmans. “Je geaardheid is ieder zijn eigen keuze en dat moet iedereen respecteren. Wij zijn een warme en gastvrije stad, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf kan zijn.”De afgevaardigde van het Regenbooghuis was vooral blij met het permanent karakter van het regenboogpad. In 2019 werd er aan het station ook een dergelijk zebrapad aangelegd, maar dat was na een paar weken vervaagd en verdwenen. De homofobe uitlatingen die daarop volgden op sociale media, door onder andere een stadsmedewerker (die later ontslagen werd), bewijzen dat deze acties nodig zijn. De aanleg vlak aan het sportcomplex doet er ons aan herinneren dat holebi of transgender zijn in de sportwereld nog steeds in de taboesfeer hangt, zoals ook de open brief van Kim Meylemans, Olympische atlete uit Alken, aan minister van sport Weyts bevestigde.