Plantenruildag Velt Maasoeter een succes

Op 15 mei organiseerde Velt Maasoeter bij TrioBio bij het kleuterschooltje aan de Oude Ophoverbaan in Maaseik zijn jaarlijkse plantenruildag.

Je kon het aan de deelnemers goed merken: iedereen verlangde ernaar om weer 'live' aan een activiteit deel te nemen. Ruim 40 Velters van Maasoeter, Kinrooi en omliggende gemeenten kwamen mooi gespreid over de ochtend hun plantjes ruilen. Na het ruilen en even een babbeltje slaan, werd er genoten van het bio-hoogstam appelsap in verschillende smaken en de versgebakken wafels. Ook werd het biologische bloemen-, fruit- en groentenperceel van TrioBio bewonderd. Vooral het kleinfruit trok veel bekijks: aardbeien, blauwe bessen, frambozen, braambessen, lentebessen, kruisbessen, aalbessen en loganbessen. Mooie bloei, maar nog niet oogstrijp. Reden om snel terug te komen.