Shop lokaal. Zelf geplukt of snel geklikt: de mooiste boeketten vind je hier

Mei is de bloemenmaand, hoog tijd om zo’n heerlijke bos kleur in huis te halen! Billie ging alvast langs bij deze drie bloemenparadijsjes.

Slow flowers bij de Bloemencowboy

© Liesbeth Deckers

Wat? In Spalbeek vind je de bloemenpluktuin van Dimitri, alias de Bloemencowboy. Hij teelt er bloemen op een ecologisch verantwoorde wijze. Deze slow flowers krijgen de tijd om te groeien met respect voor onze aardbol. Je kiest er voor een voorjaarsabonnement (vanaf midden maart pluk je wekelijks je boeketten narcissen of tulpen) of een zomerabonnement (van 15 juni tot de eerste vorst). Het enige wat je moet meenemen is een emmertje en een snoeischaar.

Voor wie? Voor iedereen die tot rust wil komen in een bloemenzee en zijn bijdrage wil leveren aan de duurzame bloementeelt.

Budget? Voorjaarsabonnement: 55 euro. Zomerabonnement: 320 euro.

Wijerstraat 131, 3510 Hasselt,0498/80.24.34.

Neem een kijkje op de webshop of op Instagram.

Trendy droogbloemen bij Warm ivoor

Wat? Het Genkse koppel Dario en Ine richtte in juni 2020 Warm ivoor op, een webshop voor droogbloemen. Je shopt er samengestelde boeketjes in zwart en wit, aangevuld met roze en natuurlijke tinten. Wil je graag een boeket op maat? Ook dat kan, snelle verzending inbegrepen.

Voor wie? Voor iedereen die zoekt naar een fleurig en duurzaam boeket.

Budget? Samengestelde bos droogbloemen met vaas: vanaf 30 euro.

Neem een kijkje op de webshop of op Instagram.

Plukvers bij Il Mazzolino di Fiori

Wat? Begin 2020 nam Lene Dingenen de bekende Hasseltse bloemenwinkel Il Mazzolino di Fiori over. Je vindt er plukverse bloemen, waarmee Lene met plezier een boeketje samenstelt volgens jouw smaak. Van kleurrijk en weelderig tot sober en klein, maar fijn … alles kan in deze bloemenhemel.

Voor wie? Voor alle bloemenliefhebbers, van jong tot oud.

Budget? Boeketten volgens ieders budget.

Ridder Portmansstraat 10, 3500 Hasselt, 011/26.29.65, info@ilmazzolino.be.

Neem een kijkje op de webshop of op Instagram.