Paul en Emmy stellen verzameling met 5.500 cactussen open voor publiek

Het waren twee rustige dagen. Er was steeds wat volk aanwezig, maar nooit een grote drukte. De social distance-regels werden dan ook goed opgevolgd. Paul nam de tijd om de cactusliefhebbers de juiste informatie te geven over zijn hobby. Die groeide van twee cactusplantjes op de vensterbank uit tot zo’n 5.500 cactussen, verspreid in twee serres.

Paul vertelde ook hoe hij en Emmy samen reizen maakten naar o.a. Amerika, Argentinië of Chili om er zaadjes van mee te brengen. Ook teelde het koppel al nieuwe cactussen met eigen bestuiving. Verder gaf hij uitleg over de juiste verzorging van de plantjes.

Hulp van kleindochter

Ook Paul's echtgenote Emmy houdt van cactussen. Zij heeft zich toegelegd op gymnocalyciums. De meeste soorten zijn vrij klein, variërend van 4 tot 15 centimeter. In de teelt zijn ze populair om hun gemakkelijke bloeigewoonten en de bloemen zijn over het algemeen felgekleurd. Wanneer de temperatuur onder de 10 °C daalt, moeten de plantjes onder glas met warmte worden gekweekt.

Ook kleindochter Safia kwam oma en opa graag helpen tijdens hun opendeurdagen. Zij had een eigen standje met stokrozen, bood de mensen een drankje aan en hield zich bezig met de verkoop van de plantjes en de tombola.