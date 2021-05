Weg met die geplamuurde look: deze foundations houden het naturel

Herinner je je die make-underprogramma’s nog die een paar jaar geleden populair waren? En het moment waarop de vrouw die een make-under kreeg alle make-up van haar gezicht moest halen en daarvoor een half pak (milieuonvriendelijke) reinigingsdoekjes nodig had? En dat die doekjes oranje kleurden door haar foundation?

Die geplamuurde look is al eventjes niet hip meer. (Word je er gelukkig van, blijven doen, natuurlijk.) De nieuwe foundations leggen geen allesdekkende kleurlaag op je gezicht waar geen sproetje meer doorheen komt. Ik zie ze als een softfocusfilter die roodheden verdoezelt, voor een mooie gloed zorgt en je huid er nog altijd natuurlijk doet uitzien. Vaak verzorgen ze haar ook.

De categorie blijft groeien. “Hoe meer de technologie evolueert, hoe meer tweedehuidproducten erbij komen”, verklaart Tom Sapin, make-upartiest bij M.A.C, de trend. Dankzij nieuwe technologieën zijn foundations ook aangenamer geworden: ze smeren even makkelijk uit als dagcrème en je voelt ze niet zitten.

Veel foundations bevatten ook zonnefilters. Die zijn een leuke bonus, maar besef dat je nooit voldoende foundation gebruikt om de volle bescherming van de vermelde SPF te halen. Dat is een halve theelepel product, zelfs voor een make-underkandidate is dat véél. Ik smeerde die hoeveelheid als test in een Reels op mijn Instagrampagina en zag er alsnog licht geplamuurd uit.

Zweetproof

Met deze foundation kan je zelfs naar de bikramyoga: hij is vocht- en zweetproof en blijft lang zitten. De tien tinten beloven met verschillende huidskleuren te matchen.

Facefinity Lasting Performance Foundation, Max Factor, 15,99 euro

Mét bloemen

Bloemenextracten verzorgen de huid, de lichte, langhoudende formule geeft een mooie gloed en lichte dekking. Voor fans van getinte dagcrème die net wat meer dekking willen.

Forever Natural Nude, Dior, 53,74 euro

Egale benen

De bestseller werd vernieuwd, werkt voor elk huidtype en blijft lang zitten, of je ze nu op je gezicht of benen gebruikt. En komt nu in 30 tinten.

Face and Body Radiant Sheer Foundation, MAC, 36 euro

Verzorgend serum

Lichte textuur, véél verzorging: vitamine C egaliseert, hyaluronzuur houdt vocht vast, salicylzuur maakt de huid glad.

Even Better Clinical Serum Foundation, Clinique, 48,61 euro, op clinique.be, bij Ici Paris XL en Galeria Inno

Getint serum

Een hit op Instagram en ik begrijp waarom: dit getinte serum combineert veel verzorging met een SPF30, wat dekking en een mooie gloed.

Super Serum Skin Tint SPF30, Ilia, 51 euro

De klok rond

Alsof je een hydraterende crème smeert (de formule belooft 24 uur hydratatie), maar dan eentje die de huid doet stralen en egaal maakt.

Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation, Givenchy, 52 euro, bij Ici Paris XL