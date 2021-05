“De Italiaanse zin voor eenvoud, detail en perfectie in hun keuken prikkelt me voortdurend”, aldus topchef Sergio Herman. In zijn nieuwste kookboek draait het rond de cucina nuova of de klassieke keuken uit Italië heruitgevonden, verfijnd en verdiept. Dit zijn zijn recepten voor een Italiaanse avond op hoog niveau.