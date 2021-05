En of Evy Gruyaert zich bevrijd voelt, na die zes weken gips. Opnieuw volop in de weer met Start to run, Yoga met Evy en Hardlopen met Evy, en dat nieuwe seizoen van Stukken van mensen voor Play4. En dan zijn er ook nog die “twee semi-oncontroleerbare kinderen” waar ze de trotse mama van is. Dit zijn haar handvaten om het leven aan te pakken.