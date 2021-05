Leopoldsburg Loop Zonder Grenzen

Dit jaar geen ‘Spel Zonder Grenzen, maar wel een obstacle run als leuk alternatief.

“Grote evenementen zijn nog altijd niet aan de orde, maar apart of in kleine groep lopen kan perfect. Wij hebben onze run afgepijld en in een segment gegoten in de Strava app (te downloaden op je smartphone). Zo hebben wij een zicht op alle geregistreerde deelnemers en tijden. Op ons parcours kom je en 7-tal kleine hindernissen tegen die je moet overwinnen. Lopen, maar toch net iets anders!

Start en aankomst: militaire begraafplaats Leopoldsburg, Koning Leopoldsburg II-laan,” meldt de gemeentelijke sportdienst

Periode: zaterdag 29 mei tot en met zondag 6 juni

Afstand: +- 5 km

Staf Boons