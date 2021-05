‘Boer zkt vrouw’ wordt een beetje ‘Blind getrouwd’

Het nieuwe seizoen van Boer zkt vrouw zal er bij de start iets anders gaan uitzien. In de eenmalige oproepaflevering die Dina Tersago op 31 mei presenteert, zullen de vijf nieuwe boeren die op zoek zijn naar een partner, niet herkenbaar in beeld komen.

De vier mannen en één vrouw die aan het veertiende seizoen deelnemen zullen worden voorgesteld aan de hand van een uitgebreid portret, maar zonder dat hun gezicht wordt getoond. Wie zich wil inschrijven voor het programma zal dus blind moeten afgaan op de omschrijving van de boeren, niet op hun looks. Boer zkt vrouw wordt zo een beetje Blind getrouwd, aangezien de vraag ‘kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien?’ nu ook een rol gaat spelen.

Wie de deelnemende boeren zijn, is uiteraard nog niet bekend, maar het gaat wel om een aardappelboer, een groenteboer, een boerin die in melkvee doet en een echte Vlaamse cowboy. Wanneer VTM de nieuwe Boer zkt vrouw zal uitzenden, wordt pas later meegedeeld. (jdr)