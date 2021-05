Hooverphonic naar finale Songfestival: “We kunnen naar België zonder onthoofd te worden”

Hooverphonic was opgewonden na hun kwalificatie voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Frontman Alex Callier was een zeldzame keer sprakeloos. En zangeres Geike Arnaert kon haar zenuwen niet meer de baas, maar is opgelucht met het resultaat.

“Het was keispannend”, zei Alex Callier in een eerste reactie. “Ik ben mijn stem kwijt. Geloof me of niet, ik ben speechless. Dat gebeurt niet vaak. Ik moet ervan genieten.” Callier noemde de finaleplaats “surreëel”.

Ook Geike Arnaert was ingehouden opgetogen. “Wat er door me heen gaat? Ik weet het niet. Of toch: ik ben opgelucht. Wat spannend was me dat. Echt niet tof, die afroeping van de finalisten.” België werd pas als negende van de tien gekwalificeerde landen bekendgemaakt. “Op naar zaterdag”, ging Geike voort. “Daar, in de finale, wilden we staan. En het is ons gelukt. Toch fijn!”

Gelukwensen

Hooverphonic gaf ’s nachts nog een persconferentie. “Er lag de laatste week veel druk op onze schouders. Dit voelt als een bevrijding”, verklaarde Callier tegenover de buitenlandse journalisten. “Het is niet omdat je een band bent die al meer dan 25 jaar toert, dat je automatisch doorgaat (naar de finale, red.). We kunnen terugkeren naar ons land zonder gedood of onthoofd te worden”, zei hij met een knipoog naar het einde van de videoclip van The wrong place.

Gevraagd of dit een overwinning voor de muziek is, moest Callier even nadenken. “Het is een overwinning voor Hooverphonic. En een overwinning voor België.” Gitarist Raymond Geerts vulde aan: “Dit is een overwinning voor de believers.” Daarmee doelde hij op de twijfels of Hooverphonic wel naar de finale kon doorstoten.

Callier verklaarde voorts dat de groep na de kwalificatie al verschillende gelukwensen heeft ontvangen van bekende collega’s. “Ik kreeg direct na de bekendmaking van de uitslag een persoonlijk bericht van Tom Dice, die zesde werd in deze competitie (in 2010, red.). En ook eentje van Dan Lacksman die in de jaren 80 met Telex Eurovision bracht voor België. En jij (tegen Geike, red.) kreeg een bericht van Barbara Dex (Belgische kandidate in 1993, red.). Het is geweldig dat heel België ons aanmoedigt.”

De frontman verwees specifiek naar Koen Wauters, die in 1991 België vertegenwoordigde met Clouseau. “Hij zei tegen mij: Geniet ervan, het is een geweldige ervaring. Wij kunnen nu ook tegen alle bands in België zeggen: twijfel niet, ga ervoor, het is fun, een geweldige ervaring, doe het.”

Op het einde van de persconferentie werd geloot voor de indeling van de finale. Hooverphonic kreeg een plek toegewezen in de eerste helft van de show zaterdag. Later wordt de exacte startpositie bepaald door de tv-producers.