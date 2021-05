Voor het eerst sinds maart: bezetting intensieve daalt onder 600 coronapatiënten

Er liggen op de diensten intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen nog 596 Covid-patiënten, zo blijkt uit de nieuwste statistieken van gezondheidsagentschap Sciensano. Het is van 22 maart geleden dat dat aantal onder 600 uitkomt.

Er liggen volgens Sciensano nu nog 1.756 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis (-17 procent). Een week geleden waren het er nog meer dan 2.000, een maand geleden meer dan 3.000. Voor 596 patiënten is intensieve verzorging nodig (-13 procent). De regering heeft 500 als richtdrempel bepaald voor verdere versoepelingen. Dat lijkt haalbaar tegen eind mei als de cijfers met het huidige tempo verder dalen.

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen snel: de voorbije zeven dagen ontvingen de ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 128 nieuwe Covid-patiënten. Dat is een daling met 18 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.

Daarnaast registreerde Sciensano tussen 9 en 15 mei gemiddeld 2.100 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn er 31 procent minder dan in de zeven voorafgaande dagen. Er werden wel ook 20 procent minder coronatests afgenomen, maar de positiviteitsratio is toch gedaald naar 5,8 procent.

Ook het weekgemiddelde van de dagelijkse overlijdens blijft stevig dalen: elke dag sterven nog 22,7 mensen aan Covid-19, een afname met 39,1 procent in vergelijking met een week eerder. De totale dodentol staat nu op 24.749.

Intussen hebben 3.975.576 mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 34,6 procent van de bevolking, of 43,3 procent van de volwassenen. Van hen zijn 1.398.134 landgenoten al volledig gevaccineerd: 12,2 procent van de totale bevolking, 15,2 procent van de volwassenen.