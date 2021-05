De politie LRH is op zoek naar de 87-jarige Ivonne Reynders uit Lummen. Zij verliet dinsdag in de vroege namiddag haar huis in de Pastoor Frederickxstraat. Ze verplaatst zich met de fiets en droeg op het moment van haar verdwijning een lange donkere broek, een gekleurd jasje en een zwarte helm (zie foto).

Heb je meer informatie over deze verdwijning of weet je waar Ivonne zich momenteel bevindt? Contacteer de politie via het nummer 101. ppn