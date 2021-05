Rotterdam

Hooverphonic heeft het ­Eurovisiesong­festival onderworpen aan een kwaliteitscontrole. En ja, échte muziek kan nog scoren op de ­kermis van ­bombastische kitsch. Het gaat om meer dan de ­verpakking. Kortom: België was gisteravond de ideale testcase hoe belangrijk het woord ‘song’ nog in de ­benaming ­Songfestival is.