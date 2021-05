KRC Genk - Antwerp

Eén van motoren achter de verschroeiende eindspurt van KRC Genk is een 19-jarig ijskonijn. Stoïcijn Maarten Vandevoordt is niet alleen een topkeeper met razende reflexen, hij vertolkt als ‘valse libero’ ook een cruciale rol in de opbouw. In volle titelstrijd 26 vragen aan de Genkse nummer 26.