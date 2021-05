Tielt

De familie van de vermoorde Leander Quintyn is er het hart van in: ze zijn de knuffelbeer kwijt die de hun broer zo dierbaar was. Bij de opruiming van zijn huurhuis in de Felix D’Hoopstraat belandde de beer bij De Kringwinkel Midwest. “Onze broer krijgen we niet meer terug, maar hopelijk zijn beer wel.”