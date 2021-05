Van 0-2 naar 3-2: Trossard zet Brighton met knappe goal op weg naar stuntzege tegen Man City

Manchester City gaf als bij wonder een 0-2-voorsprong uit handen tegen Brighton. In de tweede helft ging de thuisploeg op en over de kersverse landskampioen en won Brighton nog met 3-2. Leandro Trossard zette zijn EK-selectie nog wat extra kracht bij door de 1-2 te scoren. Onze landgenoot werkte bovendien gewoon een puike wedstrijd af. City verzekerde zich eerder al van de Engelse titel, terwijl Brighton onderin al een tijd uit de gevarenzone was.