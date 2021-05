Opvallend: Karim Benzema na zes jaar opnieuw opgeroepen voor Franse nationale ploeg

Zes jaar na zijn laatste interland is Karim Benzema opnieuw geselecteerd voor Frankrijk. In 2015 werd de intussen 33-jarige spits van Real Madrid beschuldigd van betrokkenheid bij een poging tot chantage van zijn ploegmaat bij de nationale ploeg Mathieu Valbuena. Die laatste moest 150.000 euro betalen om te voorkomen dat een seksvideo openbaar zou worden gemaakt. Sindsdien kwam Benzema niet meer in actie voor Les Bleus.