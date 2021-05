Jan Jambon: “Vanaf 9 juni tuinfeest met 50 man ook zonder cateraar mogelijk”

Jambon kreeg na het overlegcomité eind vorige week een storm van protest over zich nadat hij had geantwoord dat er weliswaar een beperking bleef tot tien personen in de tuin, maar dat die wegviel als je daarvoor een professionele cateraar kon engageren. Dan gelden namelijk dezelfde regels als in de horeca of wanneer die feestorganisator of cateraar een feest verzorgt op zijn eigen locatie.

© ATV

“Wie geld heeft, mag vijftig mensen uitnodigen. De anderen moeten het nog altijd met tien mensen doen”, luidde de kritiek. Jambon zegt dat hij de beslissing nog altijd logisch vindt, maar dat hij ook de commotie begrijpt. “En ondertussen weten de mensen natuurlijk allemaal wat de afstandsregels zijn, dat je niet met meer dan vier aan een tafel mag, et cetera.” Vandaar dat hij na overleg met premier Alexander De Croo (Open Vld) en de andere ministers-presidenten is overeengekomen dat na 9 juni iedereen tot vijftig mensen mag ontvangen als daar plaats voor is, dus ook wie daarvoor geen professionele cateraar vraagt.(hca)