63 jaar. En toch nog DJ willen worden. Dat is het verhaal van Albert Macors uit Sint-Truiden. Hij volgt momenteel lessen aan de Amplify Academie. Dat is de DJ- en producer school in Hasselt die mede steun krijgt van onze nationale doelman Thibaut Courtois. Jeroen Houben ging vanmiddag een kijkje naar de DJ-skills van Macors. Voor wie er zelfs een toekomst op Pukkelpop wordt voorspeld.