Overleeft Hooverphonic vanavond de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam? Het kruim van de Belgische Eurovisiekenners wikt, weegt en twijfelt. “We hebben de beste zangeres van de hele competitie”, zegt de ene. Maar of dat genoeg is? “Misschien net met de hakken over de sloot. Wie weet eindigen we dan in de finale bij de laatsten”, zegt een andere.