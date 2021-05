Defensie zet drie honden in om Covid-besmettingen op te sporen

Defensie heeft momenteel drie honden die ingezet kunnen worden om mensen met een Covid-besmetting op te sporen. In totaal zijn er zes honden die daarvoor opgeleid werden, de andere drie worden gebruikt door de politiediensten. Defensie schakelt over het hele land een totaal van ongeveer 260 honden in bij de dagelijkse werking. “Ze zijn een absolute meerwaarde”, zegt federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), die dinsdag een bezoek bracht aan de Intermacht Kynologische Eenheid (IKE) in de gemeente Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant, waar alle hondenteams van Defensie worden opgeleid.