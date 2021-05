Naomi Campbell is voor het eerst mama geworden op haar vijftigste. Het Britse topmodel meldt het heuglijke nieuws zelf op haar Instagrampagina, waar ze meteen ook een foto toont van babyvoetjes in haar handen. Of ze zelf zwanger was, koos voor een draagmoeder of adoptie is niet geweten, maar kan dat überhaupt nog? Spontaan zwanger worden rond je vijftigste?