Basisschool De Berk in Paal sluit tot einde deze week voor grote testronde

zb

“In basisschool De Berk in Paal bleken afgelopen week enkele leerlingen uit verschillende klassen besmet met het coronavirus. De betrokken klassen en hun leerkrachten gingen in quarantaine en de contacttracing werd opgestart. Nu ook in andere klassen een leerling besmet is, heeft de school in overleg met de crisiscel beslist om alle leerlingen en hun leerkrachten te laten testen. In afwachting van de testresultaten gaat de school deze week preventief dicht. Zodra de uitslagen van de testen bekend zijn, kan beslist worden wanneer de kinderen terug naar school kunnen. Alle ouders en leerkrachten werden in de loop van deze namiddag op de hoogte gesteld. Woensdag of donderdag zal een testbus naar het schooldomein komen om de testen uit te voeren. “