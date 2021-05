Jongeren ruimen mondmaskers, blikjes en sigarettenpeuken op

Maar daar lieten zo’n 85-tal leden en leiders van de Breese Scouts en Gidsen het niet bij. “We zijn -helemaal coronaveilig in onze bestaande bubbels- toch twee zaterdagen na elkaar op pad geweest”, vertelt leider Charles Lowis. “Met dank aan de mensen van die milieudienst die ons het nodige materiaal ter beschikking stelden. Naast klassiekers als blikjes en sigarettenpeukjes troffen we ook heel wat mondmaskers aan in de bermen en op stoepen.”