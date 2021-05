Naomi Campbell is op haar vijftigste bevallen

“Ik ben zo vereerd om deze ziel in mijn leven te hebben. Er bestaan geen woorden die de levenslange band die ik nu met jou deel, kunnen beschrijven. Er is geen grotere liefde”, schreef het topmodel op Instagram. Campbell tagde haar moeder Valerie Morris Campbell, maar gaf verder geen informatie.

In 2017 gaf Noami Campbell al aan dat ze met de gedachte speelde om moeder te worden, over haar leeftijd piekerde ze toen ook niet. Ze gaf aan heel de tijd te denken aan het moederschap. “Met de wetenschap van vandaag denk ik dat ik het kan doen wanneer ik het wil. We zullen wel zien wat er gebeurt”, zei ze toen aan Evening Standard. In 2019 zei ze echter dat ze er toch nog niet klaar voor was. Nu leek het dus wel het juiste moment te zijn.