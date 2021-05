Limburgse Wandelchallenge: vakantiegevoel op de Oudsberg in Oudsbergen

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Lode Ceyssens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen, geniet regelmatig van een wandeling op De Oudsberg.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

De Oudsberg is een landduin die ongeveer vijfentachtig meter boven de zeespiegel uitsteekt. De

Burgemeester Lode Ceyssens — © rr

eyecatcher van een wandeling in dit gebied? Het uitzicht, vindt de burgemeester. “Wanneer je de top bereikt, wacht een prachtig panorama je op. De natuur is wel relatief vlak, maar bovenaan kan je het hele landschap overschouwen”, vertelt de burgemeester. “Winter, zomer, herfst, ’s morgens of ’s avonds: op ieder moment geeft het zeer mooie taferelen.”

Dus zetten we koers richting Oudsberg, het hoogtepunt van Duinengordel in het noorden van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het eerste deel van deze wandeltocht loopt door naaldbossen die werden aangelegd in teken van de mijnbouw. Vanaf de Kapel O.L.V. van Rust, duikt de heide op, en merk je ook dat de zandgrond losser wordt. Bij deze Kapel werd, bij de ontwikkeling van het Limburgs Fietsroutenetwerk door Regionaal Landschap Kempen & Maasland, in 1995 het eerste fietspad aangelegd.

We wandelen door het Guitroderbos en plots, bij wandelwissel 200, verschijnt een prachtige open vlakte met duinenheuvels en heide. De ondergrond bestaat uit duinenzand, wat het vakantiegevoel een boost geeft.

Avontuur verzekerd

Enkele korte klimmetjes en afdalingen brengen ons tot aan de voet van de Oudsberg, de hoogste en bekendste landduin van Vlaanderen. Deze stijgt tot boven de boomkruinen uit, en vraagt dus iets meer klimwerk. Maar de inspanning wordt beloond met een prachtig uitzicht op de ruime omgeving.

Op de Oudsberg is het aangenaam vertoeven; kinderen spelen in de klimbomen of bouwen een

Gruitroderbos — © Kris Thijs

hut, ouders nemen een rustpauze en de jongeren liggen ondanks de frisse wind, al te zonnebaden. Je kiest zelf of je naar beneden wandelt of loopt, avontuur verzekerd.

Krekel of nachtzwaluw?

De gele route leidt ons daarna recht over de landduin. Het pad kronkelt tussen heide en bossen. Bij de Kapel van O.L.V. der Bossen verlaten we het duingebied en verandert het landschap langzaam in bosgebied. De mooie dubbele paden maken het aangenaam wandelen, wat een fijne afwisseling is na het klauterwerk op de duinen.

We trekken weer door het Guitroderbos en genieten van de rust. Op lente- en zomeravonden hoor je hier krekelconcerten, die zijn echter niet van de krekel maar van de nachtzwaluw. Het is trouwens dankzij het beheer van Agentschap Natuur en Bos dat meerdere diersoorten zich hier thuisvoelen; aan de rand van het bos spot je misschien een boomleeuwerik, en rond de duinen vind je zandbijen en de bastaard zandloopkever.

Het laatste deel van de wandelroute brengt je naar de achterkant van de Commanderij, die momenteel wordt gerestaureerd en in de toekomst zal worden ingericht als poort tot het Nationaal Park.

(Lees verder onder de afbeelding)

Vakantiegevoel op de duinengordel — © Kris Thijs

Praktisch

Wandeling: Oudsberg in de Duinengordel, Nationaal Park Hoge Kempen

Startplaats? Phil Bosmansplein 1 in Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

Lengte? 10,6 km, 14.300 stappen in 2u 30min

Signalisatie? Volg de gele route

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De gele route in Oudsbergen — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.