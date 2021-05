Limburgse Wandelchallenge: langs de mergelgroeves van Riemst

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst trekt heel regelmatig zijn loopschoenen aan voor een stevige trip in Kanne.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

De wandeling in Kanne loopt door een heel gevarieerd landschap. “Deze lus verbindt Kanne met

Burgemeester Mark Vos — © eva

de voormalige groeve van ENCI in Nederland en met het natuurgebied Het Plateau van Caestert bovenop de mergelgroeve. Deze heeft een enorme cultuurhistorische waarde en biedt onderdak aan vele vleermuizen”, vertelt de burgemeester.

Natuur en vooral stilte vormen de rode draad doorheen deze wandeling. “Je kan er genieten van mooie vergezichten. Aan de ene kant over de Jekervallei en aan de andere kant over de Maasvallei. Het is een gebied met prachtige natuur, die niet zomaar beschermd is.”

We parkeren onder de kenmerkende hangbrug over het Albertkanaal en wandelen langs de Jeker naar het centrum van Kanne. Hier beginnen we aan de beklimming van de Sint-Pietersberg, de heuvelrug tussen Jeker en Maas, die zich uitstrekt van Maastricht, over Riemst en tot in Wallonië.

Al snel genieten we van een mooi uitzicht: het eerste maar zeker niet het laatste van vandaag.

De kenmerkende hangbrug over het Albertkanaal is het startpunt van de wandeling — © rr

Aan onze linkerkant zien we het kasteel van Neerkanne, en wat verderop de ingangen van een mergelgrot. In de kleurrijke kalkgraslanden, die beheerd worden door Natuurpunt, lokken mediterrane bloemen en kruiden talloze vlinders en andere insecten.

Oehoenesten

We beginnen aan een bosrijke afdaling naar de ENCI-groeve, waar tot vorig jaar kalksteen werd ontgonnen voor cementproductie. De cementindustrie gaf dit gebied terug aan de natuur. De witte groeves, de waterplassen en de industriële gebouwen maken het uitzicht tot een dramatisch geheel. Tal van vogels zorgen voor een bijpassend muziekje. De groeves vormen overigens de ideale nestplaats voor oehoes, één van de grootste uilensoorten ter wereld. We klimmen omhoog naar een hellingbos, thuishaven voor maar liefst dertien vleermuizensoorten en talloze vlinders, waaronder de zeldzame Spaanse vlag.

De mergelgroeves — © rr

Dolines

Wat verderop passeren we de 17de-eeuwse Caesterthoeve, die bij een verdwenen kasteel hoorde. Dit fraaie complex wordt momenteel volop gerestaureerd.

We stappen door een bosje met monumentale bomen, veel klimop, voorjaarsbloeiers en diepe dolines. Dit zijn komvormige verzakkingen, die ontstonden doordat de onderliggende kalksteen door regenwater oploste. Wanneer we naar links kijken, zien we de Maas en enkele meren tussen de bomen schitteren. We wandelen door een open grasland naar de andere kant van het plateau, vanwaar we een ongebreideld uitzicht hebben op het Albertkanaal, Kanne en de witte hangbrug.

Een landweggetje kronkelt naar beneden, naar het Albertkanaal. Via het jaagpad wandelen we weer naar de parking.

Praktisch

Wandeling: Grenzeloos Kanne

Startplaats? Parking onder de brug op de Grenadiersweg in Riemst

Lengte? 7,6 km, 10.300 stappen in bijna 2 uur

Signalisatie? Volg de paarse piramide

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De paarse route in Riemst — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.