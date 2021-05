De coupe van Alex Callier is een French crop: “Je hebt er ballen voor nodig”

“Het is echt een klassiek kapsel. De zijkanten zijn vrij kort geschoren, het haar bovenop het hoofd is iets langer en wordt naar voren gedragen. De voorkant is rond geknipt of - in het geval van Alex - redelijk recht. Bij ons heet dat een French crop. Je hebt ballen nodig om ervoor te kiezen. Het heeft een aparter karakter”, zegt kapper Yannick Bovy in een interview met Radio 2 over het kapsel.

Dat het een stabiel kapsel is, staat buiten kijf. “Ze mogen de rookmachines en de ventilatoren hun gang laten gaan, de snit kan ertegen. Bovy, die fan is van de groove van onze Belgische inzending en van de unieke groep, merkt op dat er nog andere opmerkelijke kapsels aan bod komen op het festival. Israël bijvoorbeeld stuurt een zangeres met haar lokken in dreadlocks. Die zijn op haar hoofd gestyled als een kroon.