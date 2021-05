Niets zo fleurig en imposant als een weelderig boeket pioenrozen in huis. Dankzij deze tips blijven de bijzondere rozen - waar ook Meghan Markle dol op is - er lang fris uitzien. “Als je ze goed verzorgt, kun je er een volle week van genieten”, zegt Kenny Vanherberghen van bloemenzaak Baltimore in Antwerpen.