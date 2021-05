In de zuidelijke Chinese regio Guangxi is een hevige brand ontstaan nadat een elektrische bus vuur had gevat terwijl die stond op te laden. Het vuur verspreidde zich razendsnel naar andere geparkeerde bussen. Niemand raakte gewond. (sh)

