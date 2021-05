De Aziatische ziekenhuisgroep Zydus Hospitals heeft een simpele test op Twitter geplaatst waarmee je de conditie van je longen kunt inschatten. Hoe langer je jouw adem kunt inhouden, hoe beter je longcapaciteit zou zijn. Het testje is intussen al meer dan vijftien miljoen keer uitgevoerd, maar weet je er echt meer mee over de toestand van de longen? We vroegen het aan een specialist ter zake.