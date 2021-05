Een hereniging in tennisland: Carlos Rodriguez krijgt rol in academie van Justine Henin

Rodriguez heeft meer dan dertig jaar tenniservaring op het hoogste niveau en begeleidde al heel wat jonge talenten. De Argentijn zal in de academie de ontwikkeling en implementatie van het sportbeleid opvolgen maar ook spelers en coaches op het veld bijstaan. Zo moet de academie in België en de rest van Europa verder op de kaart gezet worden als referentiecentrum in de opleiding van tennissers. Rodriguez treedt op 28 juni officieel in functie.

“Ik ben heel blij om deel uit te maken van de academie en weer samen te werken met Justine aan een ambitieus gemeenschappelijk project”, reageert Rodriguez. “Deze functie beantwoordt volledig aan mijn verwachtingen en ambities. Ik zal de functie van sportdirecteur en coach kunnen combineren, een baan die mij zeer nauw aan het hart ligt. Ik zal vooral op het veld staan. Het is essentieel voor Justine en mij dat alle jonge spelers van de academie, zowel zij die in hun vrije tijd tennissen als de topsportatleten, net als de coaches kunnen profiteren van mijn kennis en mijn ervaring.”

© BELGA

Ook Henin kijkt uit naar de samenwerking met Rodriguez. “Carlos en ik zijn altijd voorstander geweest van eenvoudige en pragmatische trainingsmethodes. Verder zijn we ervan overtuigd dat spelers de meeste kans hebben om hun sportieve doelen te behalen, als zij zich ook ontwikkelen op menselijk en persoonlijk vlak. Deze aanpak heeft bijgedragen aan ons succes. Ons doel is dat het wordt overgenomen door het hele academieteam.”

Rodriguez was tussen 1995 en 2011 de coach van Henin. Samen wonnen ze onder meer zeven grandslamtitels en het goud op de Olympische Spelen van 2004. De Argentijn werkte verder ook samen met Li Na, Amanda Anisimova, Daniela Hantouchova, Peng Shuai, Dominique Monami en Dick Norman.