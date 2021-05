Crystal Palace moet op zoek naar nieuwe coach: Roy Hodgson stopt ermee

De intussen 73-jarige Hodgson was sinds 2017 in Selhurst Park aan de slag en maakte van het team een stabiele eersteklasser. De voormalige Engelse bondscoach is niet van plan op te zoek te gaan naar een nieuwe werkgever in de Premier League. “Na een carrière van meer dan 45 jaar is de tijd aangebroken om de Premier League vaarwel te zeggen”, vertelde Hodgson.

Met nog twee speeldagen te gaan staat Crystal Palace op een veilige dertiende plaats in de Premier League. Bij het team loopt het contract van Rode Duivel Christian Benteke, die opgenomen werd in de 26-koppige EK-selectie, eind volgende maand af. Michy Batshuayi werd dan weer gehuurd van Chelsea.