Centrum van Beringen herschapen tot bouwwerf

Het Rode Plein in Beringen is niet meer. De markt in Beringen is opengebroken en wordt heraangelegd. En het Rode Plein wordt een grijs plein. De heraanleg kadert in de opwaardering van Beringen-centrum. Het stadhuis van Beringen, dat gebouwd wordt op de collegesite, verhuist naar daar. Bedoeling is het centrum van Beringen weer te laten bruisen. De markt krijgt ook meer terrasjes en er kunnen evenementen georganiseerd worden. De auto moet inleveren. De markt is in de toekomst maar langs één kant bereikbaar en er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. De werken zijn klaar in september. De aannemer kreeg een strikte deadline opgelegd.